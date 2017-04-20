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Общество

21 апреля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Куйручук, Кок-Джар, Конорчок, Жени-жок);
  • микрорайон «Аламедин-1», № 64–71;
  • 9.30–17.00 — микрорайон «Достук», № 2/9, 3/9, улицы Тоголока молдо, Д.Садырбаева, № 23, 25, микрорайон «Джал», № 39;
  • 9.00–18.00 — жилмассив «Дордой-2» (улицы 1-3-я);
  • село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Балык Кумара, Карбоз уулу, переулок Западный);
  • улицы Тоголока молдо, Орозбекова, Фере, Боталиева, Рабочая, Бельская, переулки Красный строитель, Каджисайский, Майли-Сайский;
  • улицы Сеченова, Маяковского, Щербакова, Элебесова.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — село Байтик, новостройка «Хикмет»;
  • села Аламудун (улицы Панфилова, Кожомкула, Манаса), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Пушкина, Садовая, Кундучалова), жилмассив «Кыргызстан»; Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа, детский сад);
  • город Кара-Балта (улицы Краснодарская, Крупской, Комсомольская);
  • 9.00–13.00 — город Кара-Балта (улицы Коммунистическая, № 16–24, Бейшеналиевой, № 2–10);
  • 13.00–17.00 — город Кара-Балта (улицы Мира, № 5–13, Ленина, № 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, № 16);
  • 10.00–18.00 — села Жайылма, Кирова, Кюрпюльдек.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50068/
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