21 апреля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Балык Кумара, Карбоз уулу, переулок Западный);
улицы Тоголока молдо, Орозбекова, Фере, Боталиева, Рабочая, Бельская, переулки Красный строитель, Каджисайский, Майли-Сайский;
улицы Сеченова, Маяковского, Щербакова, Элебесова.
В Чуйской области:
9.00–17.00 — село Байтик, новостройка «Хикмет»;
села Аламудун (улицы Панфилова, Кожомкула, Манаса), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Пушкина, Садовая, Кундучалова), жилмассив «Кыргызстан»; Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа, детский сад);
город Кара-Балта (улицы Краснодарская, Крупской, Комсомольская);