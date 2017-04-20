21 апреля: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Куйручук, Кок-Джар, Конорчок, Жени-жок);

микрорайон «Аламедин-1», № 64–71;

9.30–17.00 — микрорайон «Достук», № 2/9, 3/9, улицы Тоголока молдо, Д.Садырбаева, № 23, 25, микрорайон «Джал», № 39;

9.00–18.00 — жилмассив «Дордой-2» (улицы 1-3-я);

село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Балык Кумара, Карбоз уулу, переулок Западный);

улицы Тоголока молдо, Орозбекова, Фере, Боталиева, Рабочая, Бельская, переулки Красный строитель, Каджисайский, Майли-Сайский;

улицы Сеченова, Маяковского, Щербакова, Элебесова.

В Чуйской области: