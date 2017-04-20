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Общество

Уникальный трюк сумел выполнить вейкбордист из Кыргызстана

Уникальный трюк сумел выполнить вейкбордист из Кыргызстана Алмаз Смайлкулов на речке Кара-Балте.

По его словам, идея сделать такой трюк на реке и использовать вместо катера лошадь — необычна, этим можно удивить людей.

«В мире пока еще никто так не делал. Хотели показать максимальный экстрим. Мы все-таки кочевники, которые везде использовали лошадь», — сказал он.

Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Представляет комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50067/
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