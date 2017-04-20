Чиновник считает, что стихийной торговли на Ошском рынке стало меньше

«Не могу сказать, что мы полностью победили стихийную торговлю на Ошском рынке, но ее стало меньше». Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

«Ошский рынок является полностью частным. На его территории работают более 80 частных хозсубъектов. С прошлого года мы ведем серьезную борьбу со стихийной торговлей, проводим рейды совместно с налоговой инспекцией, РОВД, ветеринарными инспекторами», — сказал он.

«Проверяется мясная, пищевая продукция. Из-за того, что территория базара очень большая, нам сложно контролировать каждый участок. Если проверяющие инспекторы заходят в один вход, то торговцы стоят на другом. Пока доходим до второго входа, они идут к третьему. Но, несмотря на это, мы работаем», — заверил чиновник.

Мы пытаемся не просто выгонять стихийщиков, а находить для них альтернативные места, где они могли бы законно торговать, не боясь проверяющих. Нурдин Тынаев

«Со стихийной торговлей работаем независимо от времени года. В летний период, конечно, усилим контроль за продуктами питания и скоропортящимися продуктами. По фактам несанкционированной торговли с рук составляют административные протоколы и направляют в суд, а суд выносит решение о конфискации этого имущества», — отметил аким.