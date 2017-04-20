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Общество

Погода в Кыргызстане на 21 апреля: дожди, грозы

В Кыргызстане местами дожди, грозы, в горных районах снег. Местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с усилением до 15–20.

В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +22 градуса.

День увеличится до 13 часов 38 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +9, днем до +24 градусов.

В Нарынской области температура до -1 градуса ночью и +17 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +1, днем до +17 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +7, днем +22 градуса.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50064/
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