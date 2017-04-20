Из 500 миллионов сомов для патрульной милиции в Кыргызстане выделили только 40

В ГУПМ МВД прокомментировали выступление депутата парламента Акылбека Жамангулова о том, что патрульная милиция вместо предотвращения ДТП прячется за деревьями.

По его словам, на реформирование и образование патрульной милиции потратили 500 миллионов сомов. Однако результатов работы не видно.

«Постановлением правительства КР от 3 марта 2016 года Дорожно-патрульная служба и Патрульно-постовая служба милиции преобразованы в Главное управление патрульной милиции. Распоряжением правительства от 21 декабря 2015 года поэтапно для укрепления материально-технической базы патрульной милиции предусматривалось выделение 522 миллионов 539 тысяч сомов для полноценной работы. Однако в момент создания ПМ МВД ни одного тыйына выделено не было. Позже из предусмотренных средств было выделено только 40 миллионов сомов для приобретения патрульных автомашин», — поясняют в ГУПМ МВД.