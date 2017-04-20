Ежемесячно ГП «Инфоком» за аренду помещения платит $10 тысяч. Об этом сообщает Общественный совет ГРС.

ОС при Государственной регистрационной службе нашел ряд недостатков в работе ГП «Инфоком». В целях повышения прозрачности и эффективности использования финансовых средств руководству предприятия рекомендовали рассмотреть вопрос по внедрению гибкой системы оплаты госуслуг, предоставляемых ГП «Инфоком», с тем, чтобы стоимость арендной платы не влияла на цену госуслуги, так как предприятие арендует помещение площадью в тысячу квадратных метров за $10 тысяч в месяц.

Выявлено, что в двух центрах обслуживания населения из-за больших очередей часть граждан вынуждена обращаться за VIP-услугами, которые предполагают выезд на дом сотрудника ЦОН. Но стоимость данной услуги не соответствует фактической калькуляции услуг.