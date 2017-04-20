Адвокат не знает, когда продолжится суд по делу экс-начальника ДПС

Суд по делу экс-начальника ДПС Зумрад Джанабаевой не закончен, и неизвестно, когда он продолжится. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат обвиняемой по этому же делу Жылдыз Тулеевой Бактыбек Жумашев.

В связи с чем связан перерыв, адвокат отказался ответить.

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Напомним, Зумрад Джанабаеву задержали 24 марта 2016 года. Вместе с ней по делу проходит экс-начальник отдела кадров Жылдыз Тулеева. Им обеим вменяют две статьи — служебный подлог и превышение должностных полномочий. Ранее сообщалось, что сотрудника ДПС, совершившего ДТП в нетрезвом состоянии, уволили задним числом.

Еще ранее, в декабре 2015 года, прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 305 (превышение должностных полномочий) и 353 (самоуправство) УК КР по факту незаконного взимания платы за эвакуацию автомобилей ДПС ГУВД Бишкека.

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Установлено, что 10 апреля 2015 года ДПС без проведения конкурса заключила договор с ОО, зарегистрированным за день до этого. По документу ОО представлено исключительное право на принудительную эвакуацию авто и взимание платы. Несмотря на то, что в сентябре договор был расторгнут, сотрудники ДПС продолжали привлекать ОО для принудительной эвакуации машин.

Суд по делу Зумрад Джанабаевой неоднократно откладывали по неявке свидетелей.