Этнических кыргызов освободили от уплаты консульских сборов при оформлении и получении ими виз КР. Соответствующее постановление правительства принято 18 апреля 2017 года, сообщает МИД.

Этнические кыргызы, имеющие намерение посетить Кыргызстан, имеют право на получение виз КР в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики за рубежом на бесплатной основе. Также этнические кыргызы освобождены от уплаты консульских сборов при продлении срока действия виз в период их нахождения на территории КР.

При обращении за оформлением виз нужно предоставить документы, подтверждающие этническую принадлежность.

Кроме того, снижена стоимость учебных виз при продлении срока действия для иностранных студентов, проходящих обучение на территории Кыргызстана.

Также освобождены граждане КР от уплаты консульских сборов при постановке на консульский учет в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР за рубежом.

Это сделано в целях реализации избирательных прав граждан республики, в том числе во время выборов президента КР.