На аварийном участке дороги в Кадамджае установили светофор

На участке дороги Ош — Баткен — Исфана, где часто происходили аварии, установили светофор. Об этом ИА «24.kg» сообщил местный активист Исламбек Толубаев.

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По его словам, светофор установили в селе Пульгон (123-й километр автодороги Ош — Баткен — Исфана) близ районного центра Кадамджай Баткенской области.

Напомним, последний раз крупное ДТП на этом участке произошло 27 марта 2017 года, пострадали военнослужащие войсковой части № 92840 Комитета по делам обороны КР.

Из-за частых дорожно-транспортных происшествий Минтранс в феврале 2017 года даже создал рабочую группу по изучению причин частых аварий на нескольких участках трассы Ош — Баткен — Исфана.