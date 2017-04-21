Афиша на выходные: 22—23 апреля

Театры

22 апреля. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

22 апреля. Пьеса в одном действии «Человеческий голос»

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге — «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

22 апреля. Премьера спектакля «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли выражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 17.00.

23 апреля. Опера «Ай-Чурек»

Либретто по мотивам народного эпоса «Манас». «Ай-Чурек» предстанет перед публикой не просто в новой редакции. Зрители увидят уже другой спектакль в современном прочтении. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

23 апреля. Комедия «Безумный день, или Женитьба»

Спектакль решен режиссером-постановщиком, народным артистом КР Сергеем Матвеевым по законам комедии положений. Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Также зрителей ждет встреча с режиссером.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Концерты, выступления

22—23 апреля. Гастроли «Цирка Никулина»

В программе дрессировщик морских котиков, гимнасты, акробаты, дрессировщики, воздушная гимнастка, невероятно смешной клоун и многое другое.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.

22 апреля. Шоу к премьере фильма «Кухня. Последняя битва»

Интересная программа, мастер-классы от ведущих шеф-поваров, конкурсы, подарки и, конечно, угощения от партнеров.

РЦ Cosmopark, 16.00–21.00.

22 апреля. Этно-джаз от группы MagicofNomads (Алматы)

Группе рукоплескали лучшие залы Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Франкфурта. Впервые в истории национальной культуры музыкальный коллектив из Казахстана записал альбом «Булбул Заман» на одной из лучших студий мира Abbey Road в Лондоне. Теперь они в Бишкеке.

Арт-кафе Studio247, 20.00.

22 апреля. Открытый микрофон

Традиционно по субботам сцена арт-кафе открыта для самых смелых и талантливых. У каждого из гостей также будет шанс выступить на сцене. На этой неделе хэдлайнером станет солист группы Rolls Данияр Джуманазаров.

Арт-кафе Chicken Star, 21.00.

23 апреля. Концерт «Шедевры оперной классики»

Концерт с участием солистов Кыргызской национальной консерватории Саяна Исина и Заиры Раимбековой. Подробнее

Концерт-холл «Тунгуч», 19.00.

23 апреля. Вечер Ethno Trance

В этно-трансе могут использоваться различные инструменты, варганы и диджериду, обладающие психоделическим «электронным» звучанием, и различные шаманские бубны, барабаны, трещотки, струнные инструменты с наложением на них современных психоделических эффектов или без них.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Для детей

22 апреля. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

22, 23 апреля. Экскурсия для детей в закулисье театра

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

22 апреля. День открытых дверей в студии актерского мастерства



День открытых дверей — наглядный пример того, как будут проходить занятия в студии. Вход бесплатный



Концерт-холл"Тунгуч», 18.00.



22 апреля. Детский спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги — все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

23 апреля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

23 апреля. Спектакли «Веселый светофор» и «Чоң энемдин көз айнеги»

Какие бывают дорожные знаки, что они обозначают, и о многом другом, связанном с Правилами дорожного движения, расскажет «Веселый светофор».

Полюбившиеся зрителям сказок Барбос, волк и лиса стали героями очередной истории. Если маленькая девочка Алтынай пойдет в лес, она встретит этих троих? Давайте посмотрим продолжение истории «Чоң энемдин көз айнеги» вместе.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.

Выставки, ярмарки

22—23 апреля. Выставка комнатных растений и цветов «Бабушкин подоконник»

Будут представлены такие растения, как пеларгонии, колерии, кактусы, фиалки, филодендроны, сциндапсусы и многие другие, без которых невозможно представить домашнюю оранжерею на подоконнике. Также гостей ждет ярмарка рукодельниц, бесплатные консультации по уходу за растениями. На выставке посетители смогут приобрести посадочный материал.

Ботанический сад имени Гареева, 11.00–16.00.

23 апреля. Открытие выставки графического искусства «Присутствие»

Соната Раимкулова с помощью обыкновенной гелиевой ручки превращает белую бумагу в дневник из чувств и эмоций.

Кафе Chicken Star, 17.00–19.00.

Мастер-классы, семинары

22 апреля. Мастер-класс «Рисуем пейзажи в стиле прованс»

Пусть ваша картина принесет очарование французской старины, спокойствие, уют, свежесть и аромат лавандовых полей. Все вопросы по телефону 0550151040 (WhatsApp).

Студия живописи и творчества Art_terapy.kg.

23 апреля. Мастер-класс по цветам из фоамирана

Фоамиран — это декоративный пенистый материал, применяемый в различных видах рукоделия. Имеет другие названия: пластичная замша, вспененная резина, ревелюр. Запись по телефону 0551910350.

Творческая студия Muse, 14.00.