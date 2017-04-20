В Бишкеке проходит Международная выставка «Кыргызстан-2017»

В Бишкеке в Государственной академии физической культуры и спорта проходит 19-я ежегодная Международная универсальная выставка-ярмарка «Кыргызстан-2017».

Как сообщают организаторы, цель мероприятия — помочь компаниям и предприятиям наладить перспективные торговые отношения, взаимовыгодное партнерство; предоставить возможность для установления контактов в различных сферах бизнеса с предпринимателями зарубежных стран.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Римы Апасовой, на выставке представлены отечественные производители.

«Кроме этого, присутствуют компании из России, Узбекистана, Казахстана. В целом число предпринимателей достигает около 40 человек. На выставке представлены пищевая отрасль, фармацевтика, текстиль и многое другое. Выставка будет идти четыре дня, думаем, что ярмарку посетят около 10 тысяч человек», — сказала она.