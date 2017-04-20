19:46
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Общество

Аброра Азимова и Акбаржона Джалилова завербовали не в Кыргызстане

Подозреваемых в организации и совершении теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова и Акбаржона Джалилова завербовали не в Кыргызстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, в ходе расследования установлено, что на момент отъезда на постоянное место жительства в Россию Азимов и Джалилов не «являлись сильно верующими людьми», посещали мечеть редко, а в период нахождения в Кыргызстане не имели связей с представителями радикальных, экстремистских или террористических группировок.

Читайте по теме
ФСБ задержала Акрама Азимова, брата подозреваемого в организации теракта
Кроме того, предполагаемые организатор и исполнитель теракта не состояли на профилактическом учете в МВД республики и не внесены в список «потенциально опасных сторонников радикальных взглядов». Были тщательно проверены все контакты Джалилова и Азимова как до момента получения ими гражданства Российской Федерации, так и во время периодического посещения родственников, проживавших в Кыргызстане, сообщил собеседник агентства.

Как сообщали ранее российские СМИ, брата Аброра Азимова Акрама доставили в Москву на допрос. По их данным, он проходит подозреваемым по организации подрыва в метро Санкт-Петербурга. ФСБ комментариев на этот счет не дает. Отметим, Аброр Азимов частично признал свою вину.

Взрыв в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля. Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50037/
просмотров: 731
Версия для печати
Материалы по теме
Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга практически установлен
В Бишкеке проходит Международная выставка «Кыргызстан-2017»
Толекан Исмаилова: Кыргызстан превращается в полицейское государство
Брата предполагаемого террориста Азимова депортировали из Кыргызстана в Россию
Пострадавшие из-за крушения «Боинга-747» оформляют документы на компенсации
Местонахождение Акрама Азимова не известно ни родственникам, ни ГКНБ
Некоторые населенные пункты Кыргызстана станут селами
Аброр Азимов — организатор теракта в Петербурге? Новые факты из его жизни
Депутат из Ленинградской области (Россия) владеет участком на Марсе
Россия выделит деньги на пересчет домашнего скота
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Единственным владельцем &laquo;Азия Молл&raquo; является жена Омурбека Бабанова Единственным владельцем «Азия Молл» является жена Омурбека Бабанова
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски