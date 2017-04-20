Подозреваемых в организации и совершении теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова и Акбаржона Джалилова завербовали не в Кыргызстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, в ходе расследования установлено, что на момент отъезда на постоянное место жительства в Россию Азимов и Джалилов не «являлись сильно верующими людьми», посещали мечеть редко, а в период нахождения в Кыргызстане не имели связей с представителями радикальных, экстремистских или террористических группировок.

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Кроме того, предполагаемые организатор и исполнитель теракта не состояли на профилактическом учете в МВД республики и не внесены в список «потенциально опасных сторонников радикальных взглядов». Были тщательно проверены все контакты Джалилова и Азимова как до момента получения ими гражданства Российской Федерации, так и во время периодического посещения родственников, проживавших в Кыргызстане, сообщил собеседник агентства.

Как сообщали ранее российские СМИ, брата Аброра Азимова Акрама доставили в Москву на допрос. По их данным, он проходит подозреваемым по организации подрыва в метро Санкт-Петербурга. ФСБ комментариев на этот счет не дает. Отметим, Аброр Азимов частично признал свою вину.

Взрыв в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля. Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали.