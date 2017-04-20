В Кыргызстане назрела необходимость в специальности «закупщик»

В Кыргызстане назрела необходимость создания специальности «закупщик», введения ее в реестр профессий и обучения в данной области. Об этом сегодня на первой международной конференции «Эффективное управление госзакупками-2017» сообщила директор учебного центра при Министерстве финансов КР Жылдыз Нурматова.

«Необходимо, чтобы эту специальность уже на законных основаниях могли получать на базе высших учебных заведений», — сказала она.

Представитель Минфина уточнила, что в настоящее время за закупки в госорганах отвечают сотрудники этих же ведомств, на которых возложена такая обязанность уполномоченным органом в данной сфере — Министерством финансов.

«Как правило, эти люди прошли 40-, 70-, 80-часовые программы повышения квалификации, и Минфин выдавал им сертификаты с возложением на них обязанностей подготовки тендерных документов и проведения закупок», — рассказала Жылдыз Нурматова.

По ее словам, учебный центр готов сотрудничать с другими такими же центрами и вузами по предоставлению обучающих программ, чтобы параллельно вести обучение специалистов по закупкам.