Мэрии Бишкека понадобились телевизоры, холодильники и рация

Мэрия Бишкека объявила тендер на покупку офисного оборудования. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Отмечается, что муниципалитет намерен купить рации, холодильники, телевизоры, шредеры, металлический шкаф, радиоприемники, сейфы. На это выделили 327 тысяч сомов.

Отдел закупок в нарушение закона указал марку и характеристики рации, которую намерен купить, — Моторола Т-80.

Кроме того, столичной мэрии понадобилось 3 телевизора, 5 холодильников, 2 аппарата по уничтожению документов, 14 цифровых радиоприемников.