Учреждать СМИ в Кыргызстане иностранцы не смогут. Парламент сегодня принял в трех чтениях закон «О средствах массовой информации».

Документ разрешает учреждать СМИ только гражданам Кыргызстана. За это проголосовали 104 из 105 присутствующих на заседании депутатов.

Вновь принятые правила касаются лиц, имеющих право учреждать в КР СМИ, в частности, телевидение. Законом предлагается закрепить права на учреждение СМИ как политических партий, так и юридических лиц.

Закон устанавливает, что доля иностранцев в местных СМИ не должна превышать 35 процентов.

Инициаторы законопроекта Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов и Табылды Тиллаев ранее уточнили, что предлагаемые поправки имеют отношение только к телеканалам и не касаются газет и радио.