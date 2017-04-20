19:46
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Общество

Учреждать СМИ в Кыргызстане иностранцы не смогут

Учреждать СМИ в Кыргызстане иностранцы не смогут. Парламент сегодня принял в трех чтениях закон «О средствах массовой информации».

Документ разрешает учреждать СМИ только гражданам Кыргызстана. За это проголосовали 104 из 105 присутствующих на заседании депутатов.

Вновь принятые правила касаются лиц, имеющих право учреждать в КР СМИ, в частности, телевидение. Законом предлагается закрепить права на учреждение СМИ как политических партий, так и юридических лиц.

Закон устанавливает, что доля иностранцев в местных СМИ не должна превышать 35 процентов.

Инициаторы законопроекта Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов и Табылды Тиллаев ранее уточнили, что предлагаемые поправки имеют отношение только к телеканалам и не касаются газет и радио.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50027/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Тазабек Икрамов считает, что журналисты неверно передали его слова
Адилю Турдукулову запрещено проводить митинг. Решением суда
Пулитцеровскую премию вручили за статьи о «вмешательстве» России в выборы в США
Террористические и экстремистские организации, запрещенные в Кыргызстане. Список
Защитники Атамбаева и судебные иски
Омбудсмен просит президента Кыргызстана отказаться от исков к журналистам
Иностранцев предлагают выдворять из Кыргызстана за нарушения без решения суда
Илим Карыпбеков рассказал президенту Кыргызстана о планах ОТРК
HRW: Кыргызстан должен поддерживать свободу СМИ, особенно в период выборов
Адиль Турдукулов требует от Бишкекского горсуда разрешения на митинг
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Единственным владельцем &laquo;Азия Молл&raquo; является жена Омурбека Бабанова Единственным владельцем «Азия Молл» является жена Омурбека Бабанова
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски