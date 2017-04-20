Два сквера и бульвар Молодой Гвардии в Бишкеке облагородят

Два сквера в Бишкеке — «Люкс» и в Рабочем городке, а также бульвар Молодой Гвардии облагородят. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

Пока, к сожалению, нам похвастать нечем. Единственное, что приходит на ум при упоминании Ленинского района, это Ошский рынок. Нурдин Тынаев

«В 2017 году на развитие района выделили средства. Помимо парка Фучика планируем облагородить и другие зеленые зоны. Засеем газоны, отремонтируем тротуары, беседки, освещение, организуем зоны отдыха. Чтобы горожане могли прийти и отдохнуть», — сказал Нурдин Тынаев.

«Пришло время положить конец базарным отношениям. Я понимаю, что все хотят извлекать прибыль, но о горожанах тоже надо подумать», — подытожил чиновник.