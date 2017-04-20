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Общество

В УПМ МВД выясняют, на основании чего отпущен водитель, сбивший инспектора

В Управлении патрульной милиции Министерства внутренних дел КР выясняют, на основании чего отпущен водитель, намеренно сбивший инспектора.

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Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что человек, намеренно сбивший инспектора, отпущен согласно решению следователя. Также последним вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Напомним, 18 апреля старшина милиции остановил для заполнения административного протокола по факту нарушения автомашину марки Mazda 6. Водитель нецензурно выражался в адрес инспектора и пытался уехать, несмотря на то, что его документы были у старшины. Преграждая дорогу нарушителю, инспектор встал перед авто и стал вызывать подмогу. В это время водитель сбил его. Инспектор получил закрытую черепно-мозговую травму и разрыв связок голеностопного сустава. Факт зарегистрировали в УВД Первомайского района.

В пресс-службе УПМ МВД КР ИА «24.kg» сообщили, что постановления, вынесенного следователем, не видели. В настоящее время информация об отказе в возбуждении дела проверяется.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50011/
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