На реконструкцию парка Фучика в Бишкеке выделили 30 миллионов сомов

Парк имени Фучика в Бишкеке облагородят. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

По его словам, в бюджете города предусмотрели 30 миллионов сомов на капитальную реконструкцию этой зеленой зоны. «Сейчас она в удручающем состоянии — ни освещения, ни ограждения, никакой инфраструктуры. Уже в ближайшее время мы планируем приступить к работе: отремонтировать улицу Фучика, сделать ее магистральной и полностью отремонтировать парк», — сказал аким.

Скамейки поставим, цветы посадим, освещение наладим, установим как минимум два общественных туалета, отремонтируем здание для администрации парка. Нурдин Тынаев

«В советское время в парке была входная арка. Когда пробивали улицу Московскую, она была разрушена. Планируем установить такие входные группы в двух частях парка. Также заменим все пешеходные тротуары. Для детей создадим игровую зону с аттракционами. Зона отдыха будет и для взрослых», — добавил чиновник.