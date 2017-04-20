15:06
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

Чиновники пытаются вернуть в муниципальную собственность летний кинотеатр

Чиновники пытаются вернуть в муниципальную собственность летний кинотеатр в парке имени Фучика. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

«Раньше в парке функционировал замечательный летний кинотеатр. Несколько лет назад под различными предлогами он ушел в частную собственность. В 2016 году мы обратились в суд с заявлением признать недействительным данное отчуждение и возвратить объект в муниципальную собственность. Решением Ленинского районного суда наше заявление удовлетворено, и кинотеатр возвращен в муниципальную собственность», — сказал он.

Правда, прежний хозяин опротестовал решение в городском суде. В ближайшее время будет рассмотрение дела.

Нурдин Тынаев
«Если горсуд поддержит решение районного суда, мы планируем полностью реанимировать этот кинотеатр и показывать нашим горожанам фильмы. Кроме того, там можно будет организовывать танцы, обеспечить досуг населения», — добавил чиновник.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50008/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Эстакадный мост построят в Бишкеке. Откроют проезд к Ала-Арчинскому ущелью
Чиновник считает, что стихийной торговли на Ошском рынке стало меньше
Два сквера и бульвар Молодой Гвардии в Бишкеке облагородят
Закрывать рынок «Дыйкан» в Бишкеке пока не будут
Ни сома не поступило в бюджет от деятельности столичного рынка «Дыйкан»
Предприниматели просят «прекратить беззаконие» вокруг рынка «Дыйкан»
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!