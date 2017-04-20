Чиновники пытаются вернуть в муниципальную собственность летний кинотеатр в парке имени Фучика. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

«Раньше в парке функционировал замечательный летний кинотеатр. Несколько лет назад под различными предлогами он ушел в частную собственность. В 2016 году мы обратились в суд с заявлением признать недействительным данное отчуждение и возвратить объект в муниципальную собственность. Решением Ленинского районного суда наше заявление удовлетворено, и кинотеатр возвращен в муниципальную собственность», — сказал он.

Правда, прежний хозяин опротестовал решение в городском суде. В ближайшее время будет рассмотрение дела. Нурдин Тынаев

«Если горсуд поддержит решение районного суда, мы планируем полностью реанимировать этот кинотеатр и показывать нашим горожанам фильмы. Кроме того, там можно будет организовывать танцы, обеспечить досуг населения», — добавил чиновник.