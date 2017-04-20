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Общество

Документальных свидетельств того, что Максата Кунакунова пытали, нет

Азиза Абдирасулова призналась на пресс-конференции в ИА «24.kg», что документальных свидетельств о пытках, кроме личных показаний Максата Кунакунова и других обвиняемых в терроризме, нет.

По словам главы Правозащитного центра «Кылым шамы», когда они встречались с обвиняемыми, то видели характерные следы от электрошокера на руках и отметины от иголок.

«Но это не наша задача — доказывать, что их пытали. Следствием должна заниматься прокуратура. Возмущает и настораживает одно: эти люди были задержаны в разное время и в разных местах уже после проведения спецоперации 16 июля 2015 года. Они даже не знакомы друг с другом. И адвоката к ним не пускали два месяца», — сказала Азиза Абдирасулова.

Она добавила, что нарушением является и то, что с подсудимых и адвокатов взяли подписку о неразглашении еще до возбуждения самого уголовного дела.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50005/
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