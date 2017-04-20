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Общество

На Иссык-Куле пройдет первый детский кинолагерь

На Иссык-Куле пройдет первый кинолагерь для детей и подростков в возрасте 10–17 лет. Об этом сообщил его организатор — Фонд детского кино «Карек».

По данным фонда, кинолагерь пройдет 1—10 июня в юрточной этнодеревне «Алмалуу» на южном берегу Иссык-Куля в Тонском районе.

Организаторы сообщили, что в лагерь приглашены в качестве тренеров профессиональные кинематографисты страны. Поучиться у мэтров и снять свой короткометражный фильм смогут только те, кто был отобран по результатам написанных сценариев и сочинений на темы «Мой дом», «Юрта», «Озеро», «Дерево» и записанного видеообращения.

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50004/
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