Дело Текебаева. Адвокаты обжалуют решение о мере пресечения лидеру «Ата Мекена»

Юристы, представляющие интересы лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева намерены обжаловать решение выездной коллегии Первомайского районного суда Бишкека. Сегодня она вынесла вердикт о заключении политика под стражу на два месяца в СИЗО ГКНБ.

«В положенный процедурой срок, то есть, в ближайшие пять дней, мы подадим апелляцию в Бишкекский городской суд и будем настаивать на изменении меры на домашний арест», — сказали адвокаты.

По заявлению сторонников арестованного депутата, митинги в его поддержку продолжатся завтра.