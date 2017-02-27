Задержанного ГКНБ депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева доставили в здание бывшего военного суда. Оно оцеплено усиленными нарядами милиции.

К зданию бывшего военного суда также прибыли сторонники лидера партии «Ата Мекен». Среди них депутаты Жогорку Кенеша Аида Салянова и Каныбек Иманалиев.

Официально Омурбек Текебаев задержан на 48 часов по уголовному делу о мошенничестве и коррупции. Сегодня ему должны определить дальнейшую меру пресечения.

Отметим, сторонники главного социалиста колоннами шли к зданию суда Первомайского суда, выкрикивая название партии «Ата Мекен». Очевидцы рассказывают, что толпа вела себя шумно, но не агрессивно.