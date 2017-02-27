Дело Текебаева. Митингующие отправились от Первомайского суда к ГКНБ

Митингующие сторонники задержанного депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева отправились от здания Первомайского районного суда к Госкомитету национальной безопасности. Люди недовольны тем, что лидера социалистов до сих пор не привезли в суд для избрания меры пресечения.

Сейчас здание ГКНБ по периметру оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Они оттеснили около сотни митингующих к скверу по проспекту Эркиндик. Там же находятся депутаты Каныбек Иманалиев и Аида Салянова.

Недавно на место подъехали жена Омурбека Текебаева Айгуль и адвокат социалиста Чинара Джакупбекова. Ее не пускают к подзащитному уже более пяти часов.