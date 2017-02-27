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Общество

Сторонники Омурбека Текебаева будут дежурить до 4 утра у ГКНБ

Сторонники Омурбека Текебаева будут дежурить до 4 утра у ГКНБ и Первомайского районного суда Бишкека. Такое решение приняли соратники лидера партии «Ата Мекен».

Как рассказала ИА «24.kg» экс-генпрокурор Аида Салянова, сейчас ни адвокат, ни родственники не могут найти Омурбека Текебаева. Его сторонники не могут понять, вынесли или нет главе «Ата Мекена» меру пресечения. Они предполагают, что это могли сделать в присутствии дежурного адвоката, пока его защитник Чинара Джакупбекова была на допросе с другим атамекеновцем — Алмамбетом Шыкмаматовым.

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«У Омурбека Текебаева есть свой адвокат, и меру пресечения ему должны были вынести в ее присутствии. Если ее специально так долго держали в ГКНБ на допросе Алмамбета Шыкмаматова, чтобы потом сослаться на это и вынести приговор в присутствии дежурного адвоката, то это нарушение закона. Мы будем ждать до 4 утра, когда Омурбеку Текебаеву либо вынесут меру пресечения, либо отпустят. Если его не отпустят и не привезут в суд, то меру пресечения уже вынесли. Тогда мы соберемся вместе и будем дальше решать, что делать», — рассказала Аида Салянова.

Адвокат отметила, что в здании Первомайского районного суда был руководитель следственной группы, но поговорить с ним не удалось. Затем он и вовсе исчез, отключив телефоны. Сотовые выключены и у всех следователей.

Адвоката Омурбека Текебаева Чинару Джакупбекову не пускают в здание СИЗО ГКНБ к ее подзащитному.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46071/
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