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Общество

Дело Текебаева. Адвокат не может найти своего подзащитного

В ГКНБ не пускают адвоката лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева Чинару Джакупбекову. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате фракции социалистов.

По их данным, Чинара Джакупбекова вышла из здания ГКНБ с Алмамбетом Шыкмаматовым, которого допрашивали сегодня, и назад не может зайти. Телефоны следователей отключены. Самого Омурбека Текебаева юрист не видела с 15.00.

«Не исключено, что ему уже избрали меру пресечения, но без адвоката», — сказали в секретариате.

Отметим, санкцию должен сегодня определить Первомайский районный суд Бишкека.

Омурбека Текебаева обвиняют в коррупции и мошенничестве. Его задержали накануне.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46068/
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