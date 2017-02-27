Митинг сторонников Омурбека Текебаева на площади Ала-Тоо завершился

Митинг сторонников лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева на площади Ала-Тоо в центре Бишкека завершился. Участники акции протеста направились защищать главного социалиста к Первомайскому районному суду.

Недовольные арестом лидера «Ата Мекена» митинговали более пяти часов. За это время они успели несколько раз потребовать отставки президента страны и спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Но главным требованием оставалось освобождение Омурбека Текебаева. На акцию протеста в его поддержку пришли около тысячи человек.

К вечеру, подкрепившись и набравшись сил, митингующие решили разделиться и отправиться к ГКНБ и Первомайскому суду. Однако к тому времени допрос депутата Алмамбета Шыкмаматова в Госкомитете национальной безопасности завершился, и все митингующие колонной по проспекту Эркиндик отправились к Первомайскому суду, где должны рассмотреть меру пресечения в отношении лидера «Ата Мекена».