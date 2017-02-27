Экс-омбудсмен пытался прорвать милицейское оцепление у Первомайского суда

Фото: ИА «24.kg». Экс-омбудсмен Турсунбек Акун пытался пройти в здание Первомайского районного суда Бишкека

Экс-омбудсмен

Турсунбек Акун пытался в одиночку прорвать милицейское оцепление и пройти в здание Первомайского районного суда Бишкека, где сегодня должны вынести решение о мере пресечения для лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева.

Как сообщалось ранее, нардепа уже вывезли из здания ГКНБ. Ему инкриминируется мошенничество и коррупция. Его задержали 26 февраля, сразу по прилету из Стамбула.

Турсунбек Акун заявил, что это нарушение его прав гражданина, раз его не пускают в суд. Из здания вывели всех сотрудников, остался только судья Адылбек Субанкулов, который должен определить меру пресечения Омурбеку Текебаеву, и секретарь.

Прилегающая территория к зданию Первомайского суда полностью оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.