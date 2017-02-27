20:41
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Экс-омбудсмен пытался прорвать милицейское оцепление у Первомайского суда

Фото: ИА «24.kg». Экс-омбудсмен Турсунбек Акун пытался пройти в здание Первомайского районного суда Бишкека
Экс-омбудсмен Турсунбек Акун пытался в одиночку прорвать милицейское оцепление и пройти в здание Первомайского районного суда Бишкека, где сегодня должны вынести решение о мере пресечения для лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева.

Как сообщалось ранее, нардепа уже вывезли из здания ГКНБ. Ему инкриминируется мошенничество и коррупция. Его задержали 26 февраля, сразу по прилету из Стамбула.

Турсунбек Акун заявил, что это нарушение его прав гражданина, раз его не пускают в суд. Из здания вывели всех сотрудников, остался только судья Адылбек Субанкулов, который должен определить меру пресечения Омурбеку Текебаеву, и секретарь.

Прилегающая территория к зданию Первомайского суда полностью оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46058/
просмотров: 1201
Версия для печати
Материалы по теме
Кордон милиции не пускает сторонников Омурбека Текебаева к зданию ГКНБ
Дело Текебаева. Адвокат не может найти своего подзащитного
Митинг сторонников Омурбека Текебаева на площади Ала-Тоо завершился
Дело Текебаева. Группа его сторонников прибыла к зданию Первомайского суда
Митингующие на площади Ала-Тоо хотят разделиться на две группы
Митингующим на площади Ала-Тоо привезли еду и горячий чай
Митингующих кормят батончиками-мюсли
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева на площади Ала-Тоо. Фоторепортаж
Митинг оппозиции продолжится, пока суд не вынесет Текебаеву меру пресечения
Омурбека Текебаева везут в здание Первомайского суда
Популярные новости
Дочь Омурбека Текебаева обратилась к&nbsp;общественности Дочь Омурбека Текебаева обратилась к общественности
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов В Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов
В&nbsp;Токмаке чемпионка по&nbsp;кикбоксингу восемь лет кормит бездомных В Токмаке чемпионка по кикбоксингу восемь лет кормит бездомных
Бизнес
Пассажиропоток в&nbsp;аэропортах Кыргызстана в&nbsp;2016 году увеличился Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана в 2016 году увеличился
Новый смартфон LG&nbsp;G6 с&nbsp;большим дисплеем рассчитан на&nbsp;работу одной рукой Новый смартфон LG G6 с большим дисплеем рассчитан на работу одной рукой
Как быстро и&nbsp;выгодно подключить скоростной Интернет для дома и&nbsp;офиса Как быстро и выгодно подключить скоростной Интернет для дома и офиса
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет