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Общество

Дело Текебаева. На митинге выступили Роза Отунбаева и Аида Салянова

Перед митингующими сторонниками Омурбека Текебаева выступили экс-президент переходного периода Роза Отунбаева и экс-генпрокурор Аида Салянова.

Они говорили о том, что власть устроила гонения на политических оппонентов. Также они призвали власти вынести справедливое решение по делу Омурбека Текебаева.

«Сейчас идет политическое противостояние. Суд должен вынести справедливое решение. Мы надеемся, что Текебаева освободят. Только в этом случае мы сможем провести честные президентские выборы», — заявила Роза Отунбаева.

Отметим, митинг идет уже более трех часов. Однако число участников акции протеста не уменьшается.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46031/
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