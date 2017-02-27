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Общество

Образовательным организациям запретили требовать за услуги иностранную валюту

Внесены изменения в Закон «Об образовании», запрещающие образовательным организациям требовать оплату услуг в иностранной валюте. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, отныне «оплата образовательных услуг, оказываемых государственными, муниципальными и частными образовательными организациями на территории Кыргызстана для граждан КР, производится в национальной валюте путем зачисления денежных средств на банковский счет образовательной организации или специальный счет в казначействе».

Правительству поручается привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим законом.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46024/
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