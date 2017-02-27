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Общество

Оппозиция заявляет о поддержке в правительстве

Митингующая против задержания Омурбека Текебаева оппозиция заявила о поддержке в правительстве. Об этом сегодня сообщил журналистам депутат парламента Каныбек Иманалиев.

По его словам, уже создан объединенный штаб оппозиции. В него вошли многие партии и НПО. Сегодня состоится первое заседание штаба.

Среди наших сторонников есть и люди из правительства. Они боятся выходить из тени, но разделяют наши идеи. Они оказывают нам информационную поддержку.

Каныбек Иманалиев

Также он отметил, что власти должны как можно скорее принять меры, чтобы разрешить конфликт.

«Мы бы хотели призвать политиков подчинить личные интересы государственным. Если сейчас что-то случится, то к власти могут прийти другие силы. Мы должны понимать масштабы ответственности», — сказал Иманалиев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46015/
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