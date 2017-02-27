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Общество

Дело Текебаева. В Бишкек из Оша отправились активисты для участия в митингах

В Бишкек из Оша отправились активисты для участия в митингах в поддержку лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева. Об этом сообщает общественно-политическое движение «За правительство народного доверия».

В движение вошло более 20 общественных организаций. Председателем избран экс-начальник УВД Ошской области, полковник милиции Абдылда Капаров.

Представители нового объединения приняли участие в акции протеста в поддержку Омурбека Текебаева, прошедшей 26 февраля в Оше перед зданием Главного управления ГКНБ КР. Сегодня в столицу отправились более 100 активистов для участия в акциях протеста.

Ночью 26 февраля в аэропорту «Манас» сотрудники ГКНБ задержали депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, который вернулся в Бишкек из командировки. Задержание произошло в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела. Ему инкриминируются коррупция и мошенничество.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46012/
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