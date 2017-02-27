Дело Текебаева. В Бишкек из Оша отправились активисты для участия в митингах

В Бишкек из Оша отправились активисты для участия в митингах в поддержку лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева. Об этом сообщает
В движение вошло более 20 общественных организаций. Председателем избран экс-начальник УВД Ошской области, полковник милиции Абдылда Капаров.
Ночью 26 февраля в аэропорту «Манас» сотрудники ГКНБ задержали депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, который вернулся в Бишкек из командировки. Задержание произошло в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела. Ему инкриминируются коррупция и мошенничество.