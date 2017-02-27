Глава ГКНБ проинформировал депутатов о деле Текебаева

Спикер парламента сегодня собрал лидеров фракций, чтобы обсудить ситуацию вокруг задержания депутата Омурбека Текебаева.
На встречу пришел глава ГКНБ. Абдиль Сегизбаев рассказал парламентариям об уголовном деле в отношении лидера партии «Ата Мекен».
Председатель ГКНБ отметил, что для Омурбека Текебаева созданы все необходимые условия содержания в СИЗО, его регулярно посещает врач.
Однако не все члены ЖК остались довольны результатами этой встречи.
«Я считаю, парламент на то и парламент, чтобы в его стенах решать и открыто обсуждать все политические противоречия и конфликты. Спикер Чыныбай Турсунбеков ответил, что для принятия решения ему необходимо провести политические консультации», — рассказал глава фракции