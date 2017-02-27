Дело Текебаева. Леонида Маевского должны привлечь к уголовной ответственности

Согласно Уголовному кодексу Кыргызской Республики, Леонид Маевский должен быть привлечен к ответственности за дачу взятки должностному лицу. Об этом ИА «24.kg» сообщил доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права КРСУ Бекбосун Борубашов.

«Но думаю, перед тем, как давать такие показания, у Леонида Маевского должны были быть какие-то условия к нашим правоохранительным органам», — пояснил Бекбосун Борубашов.

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На вопрос: «Есть ли в Уголовном кодексе статья, по которой лицо, давшее взятку должностному лицу, а после признавшееся в этом, становится потерпевшим, избегая уголовной ответственности», эксперт ответил, что такая норма в УК КР отсутствует, а вот факт дачи денег есть.

Напомним, адвокат Омурбека Текебаева Чинара Джакупбекова заявила в СМИ о том, что во время допроса состоялась очная ставка Омурбека Текебаева с российским бизнесменом Леонидом Маевским. По ее словам, последний разговаривал по сотовому телефону и пользовался Интернетом во время допроса. Сотовые телефоны Омурбека Текебаева и адвоката изъяли сотрудники ГКНБ.