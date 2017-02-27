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Общество

Омбудсмен Кыргызстана призывает не накалять ситуацию в стране

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев призывает власть и оппозиционные силы не накалять ситуацию в стране в год президентских выборов. Пресс-служба омбудсмена распространила его обращение в связи с арестом лидера оппозиции Омурбека Текебаева.

Кубат Оторбаев считает, говорится в документе, «что действия по задержанию лидера оппозиции являются несоразмерными». Мониторинги, проводимые институтом акыйкатчи, показывают, что мера пресечения в виде ареста из 100 случаев применяется в 95, что является недопустимым и противоречит международным стандартам в сфере прав человека.

Омурбеку Текебаеву предъявляют серьезные обвинения, и они должны быть подкреплены соответствующими весомыми доказательствами. Иначе это дело может расцениваться как политическое гонение на оппозицию, что негативно отражается на имидже руководства страны.

Кубат Оторбаев

«Во время ареста задержаны несколько гражданских активистов и журналистов, что недопустимо в демократическом и правовом государстве. Задержание журналистов и активистов является тревожным сигналом в год, когда в стране намечаются президентские выборы, где должно быть обеспечено уважение альтернативным мнениям», — говорится в обращении.

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По его мнению, попрание прав и свобод человека, в том числе членов оппозиции и их сторонников, негативно влияет на мирную передачу власти очередному главе государства.

Омбудсмен также обратился к председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву с просьбой дать возможность провести мониторинг состояния здоровья и условий содержания арестованных 26 февраля лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего посла КР в Южной Корее Дуйшенбека Чотонова.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46004/
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