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Общество

Дело Текебаева. Внеочередного заседания парламента не будет

Кроме фракций «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен» никто не поддержал проведение внеочередного заседания парламента в связи с задержанием Омурбека Текебаева. Об этом сегодня на митинге оппозиции сообщила Асия Сасыкбаева.

По ее словам, во время встречи лидеров фракций никто, кроме Алмамбета Шыкмаматова и Бакыта Торобаева, не поддержал эту инициативу.

Лидеры фракции сегодня просто консультируются.

«Консультироваться, мне кажется, они будут не с теми людьми, которые могут дать правильный совет по ситуации в стране. А Абдиль Сегизбаев (глава ГКНБ) сообщил, что он создал все условия содержания Текебаева во время допроса», — рассказала Асия Сасыкбаева.

Сейчас на площади собралось около 200 человек. Привезли флаги «Ата Мекена». В руках митингующие держат плакаты «Руки прочь от «Ата Мекена» и «Текебаева поддерживает народ».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46001/
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