Дело Текебаева. На митинг не пустили людей из регионов

На митинг оппозиции не пропустили сторонников Омурбека Текебаева из регионов. Об этом сегодня сообщила экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева.

По ее данным, задержали около 30 человек в Сосновке. На митинг не пустили и людей из Иссык-Кульской области, Кочкорки, Ат-Баши .

Асия Сасыкбаева выразила недовольство тем, что на площади установили спецтехнику.

«Таким же методом действовали прежние власти. Они пригоняли технику, устраивали ремонтные работы. Нынешняя власть не вынесла уроков из прежних режимов», — заявила Асия Сасыкбаева.

Отметим, мэрия Бишкека не давала разрешения на проведение акции протеста.

«Мы публично объявили о проведении митинга. Считаю, что такие объявления должны восприниматься корректно», — добавила Сасыкбаева.