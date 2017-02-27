Дело Текебаева. На митинг не пустили людей из регионов

На митинг оппозиции не пропустили сторонников Омурбека Текебаева из регионов. Об этом сегодня сообщила
По ее данным, задержали около 30 человек в Сосновке. На митинг не пустили и людей из
Асия Сасыкбаева выразила недовольство тем, что на площади установили спецтехнику.
«Таким же методом действовали прежние власти. Они пригоняли технику, устраивали ремонтные работы. Нынешняя власть не вынесла уроков из прежних режимов», — заявила Асия Сасыкбаева.
Отметим, мэрия Бишкека не давала разрешения на проведение акции протеста.
«Мы публично объявили о проведении митинга. Считаю, что такие объявления должны восприниматься корректно», — добавила Сасыкбаева.