Опрос: Что вы думаете о деле Омурбека Текебаева?

Ночью 26 февраля в аэропорту «Манас» сотрудники ГКНБ задержали депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, который вернулся в Бишкек из командировки. Задержание произошло в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела. Хронику событий можно посмотреть здесь.

Мнения в обществе разделились. Кто-то активно выступает в поддержку лидера оппозиционного «Ата Мекена» и считает его задержание политической игрой в начавшейся предвыборной гонке за пост президента Кыргызстана. Есть и те, кто рад аресту главного социалиста. Но, пожалуй, все без исключения вспоминают митинги оппозиции, переросшие в революцию, и с опаской смотрят в будущее. А что о коррупционном скандале Текебаева думаете вы?