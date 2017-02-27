Дело Текебаева. Бизнесмены выполняют указания Кремля, считает Мухтар Аблязов

Казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов высказал свою точку зрения относительно задержания лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева.

По его словам, Омурбека Текебаева пытаются дискредитировать, используя российских бизнесменов Путина. «Более 6 лет они почему-то молчали, а теперь заговорили, и почему-то именно в момент прямого противостояния Текебаева с нынешним президентом. Очевидно, что они так заговорили по команде Кремля», — считает Мухтар Аблязов.

«Текебаев не прятался, прилетел обратно в страну, но его арестовывали ночью, как террориста, в аэропорту Бишкека, используя целые отряды полиции. Это еще раз подтверждает, что идет политическое преследование политика, а не реальное расследование каких-то преступлений, — сказал он. — Я никогда не встречался с Текебаевым, не был с ним знаком и никогда не был на Кипре».

Мухтар Аблязов — известный в Казахстане бизнесмен, который в конце 1990-х работал в правительстве, был министром энергетики, индустрии и торговли. В 2001-м основал оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана».

2003-м

В 2002 году казахстанский суд признал Аблязова виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил его к 6 годам тюрьмы. ВАблязова помиловали, он вышел на свободу в обмен на обещание не заниматься политикой. Новое уголовное дело против него возбудили в 2009 году, после чего оппозиционный политик бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании.