Дело Текебаева. Бизнесмены выполняют указания Кремля, считает Мухтар Аблязов

Казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов высказал свою точку зрения относительно задержания лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева.
По его словам, Омурбека Текебаева пытаются дискредитировать, используя российских бизнесменов Путина. «Более 6 лет они
«Текебаев не прятался, прилетел обратно в страну, но его арестовывали ночью, как террориста, в аэропорту Бишкека, используя целые отряды полиции. Это еще раз подтверждает, что идет политическое преследование политика, а не реальное расследование
Мухтар Аблязов — известный в Казахстане бизнесмен, который в конце 1990-х работал в правительстве, был министром энергетики, индустрии и торговли. В 2001-м основал оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана».