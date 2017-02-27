ГРС добавила для некоторых граждан идентификацию по лицу

«На следующих выборах Государственная регистрационная служба намерена идентифицировать граждан, имеющих проблему с пальцами, по лицу», — сообщил сегодня на презентации новых версий автоматизированных информационных систем «Паспорт» и «ЗАГС» представитель Госпредприятия «Инфоком».

По словам чиновника, на прошлых выборах возникли сложности с идентификацией граждан, вследствие чего ведомство внедрило несколько новшеств.

«Одно из них — идентификатор лица. В настоящее время при поддержке международной организации уже закуплено 6 тысяч таких приспособлений», — добавил представитель госпредприятия.