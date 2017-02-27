С 1 марта ГРС переходит на электронное заполнение бланков при получении паспорта

«С 1 марта Государственная регистрационная служба полностью отказывается от бумажного варианта «Формы 1», который граждане заполняли для получения паспорта», — сообщила сегодня на пресс-конференции , где ведомство презентовало новую версию автоматизированных информационных систем «Паспорт» и «ЗАГС», глава Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухабат Пратова.

По ее словам, исключение составляют категории социально уязвимых граждан. Согласно поданной заявке сотрудники ГП «Инфоком» выезжают на дом, где в бумажном варианте заполняют документы на получение паспорта.

Отмечается, что семь видов актов гражданского состояния уже перевели в автоматизированную систему.