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Общество

С 1 марта ГРС переходит на электронное заполнение бланков при получении паспорта

«С 1 марта Государственная регистрационная служба полностью отказывается от бумажного варианта «Формы 1», который граждане заполняли для получения паспорта», — сообщила сегодня на пресс-конференции, где ведомство презентовало новую версию автоматизированных информационных систем «Паспорт» и «ЗАГС», глава Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухабат Пратова.

По ее словам, исключение составляют категории социально уязвимых граждан. Согласно поданной заявке сотрудники ГП «Инфоком» выезжают на дом, где в бумажном варианте заполняют документы на получение паспорта.

Отмечается, что семь видов актов гражданского состояния уже перевели в автоматизированную систему.

С апреля 2017 года в тестовом режиме утверждено семь новых форматов бланков: свидетельства о рождении, о браке, о смерти, перемены гражданского статуса и так далее, которые будут заполняться в электронном варианте, в том числе и всеми айыл окмоту, которым делегированы полномочия по предоставлению данных услуг.

Мухабат Пратова

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45977/
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