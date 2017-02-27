С 1 марта ГРС переходит на электронное заполнение бланков при получении паспорта

«С 1 марта Государственная регистрационная служба полностью отказывается от бумажного варианта «Формы 1», который граждане заполняли для получения паспорта», — сообщила сегодня на
По ее словам, исключение составляют категории социально уязвимых граждан. Согласно поданной заявке сотрудники ГП «Инфоком» выезжают на дом, где в бумажном варианте заполняют документы на получение паспорта.
Отмечается, что семь видов актов гражданского состояния уже перевели в автоматизированную систему.
С апреля 2017 года в тестовом режиме утверждено семь новых форматов бланков: свидетельства о рождении, о браке, о смерти, перемены гражданского статуса и так далее, которые будут заполняться в электронном варианте, в том числе и всеми айыл окмоту, которым делегированы полномочия по предоставлению данных услуг.Мухабат Пратова