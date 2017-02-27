Условия по Верхненарынскому каскаду изначально были для Кыргызстана кабальными

Условия по строительству Верхненарынского каскада ГЭС изначально были для Кыргызстана кабальными. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» эксперт Расул Умбеталиев.

По его словам, строительство ГЭС необходимо Кыргызстану. Республика испытывает дефицит электроэнергии в зимнее время, поэтому заинтересована в новых станциях. Российская сторона такого интереса не проявила. По соглашению состав совета директоров состоял из трех членов от РФ и двух — от КР.

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Более того, 25 процентов акций предприятия кыргызская сторона должна была передать России на срок самоокупаемости. Для республики это непосильные условия. Окупаемость зависит от тарифов и стоимости объекта.

Если спор не разрешен через полгода после расторжения соглашения, он должен рассматриваться в арбитраже, считает эксперт.

Российская сторона настаивает на возмещении $37 миллионов, затраченных на строительство каскада. Компания намерена взыскать деньги через арбитраж. Кыргызстан не отказывается вернуть их, но настаивает на независимом аудите.