Условия по Верхненарынскому каскаду изначально были для Кыргызстана кабальными

Условия по строительству Верхненарынского каскада ГЭС изначально были для Кыргызстана кабальными. Об этом сообщил сегодня на
По его словам, строительство ГЭС необходимо Кыргызстану. Республика испытывает дефицит электроэнергии в зимнее время, поэтому заинтересована в новых станциях. Российская сторона такого интереса не проявила. По соглашению состав совета директоров состоял из трех членов от РФ и двух — от КР.
Более того, 25 процентов акций предприятия кыргызская сторона должна была передать России на срок самоокупаемости. Для республики это непосильные условия. Окупаемость зависит от тарифов и стоимости объекта.
Если спор не разрешен через полгода после расторжения соглашения, он должен рассматриваться в арбитраже, считает эксперт.
Российская сторона настаивает на возмещении $37 миллионов, затраченных на строительство каскада. Компания намерена взыскать деньги через арбитраж. Кыргызстан не отказывается вернуть их, но настаивает на независимом аудите.
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