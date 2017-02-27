12:49
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Скотный рынок в Караколе как туристический объект

Фото: ИА «24.kg». Скотный рынок в городе Караколе. Февраль 2017 года

Скотный рынок в Караколе, один из самых крупных в Иссык-Кульской области, считается туристическим объектом. На первый взгляд, здесь царит хаос. На самом деле на рынке все четко регламентировано и у каждого есть своя роль.

Здесь работают животноводы, доставившие на продажу свою скотину; перекупщики коров, овец и другой живности; мясники и торговцы мясом. Прибыль за голову разного вида скота составляет от 3 до 15 тысяч сомов.

Скотный рынок привлекает иностранных гостей как экзотика, на всех картах он значится как достопримечательность города Каракола. В летнее время турфирмы организуют сюда специальные поездки.

Справка ИА «24.kg». Возник скотный рынок (мал базар) в 1869 году — с основанием города Пржевальска (ныне Каракол). Сначала он располагался на территории нынешнего вещевого базара «Ак-Тилек», но вскоре разросся, и его перенесли в другое место.

На базар привозят скот из всех районов Иссык-Кульской области. Рынок работает по воскресеньям — с часа ночи до обеда. Мясокомбинат в регионе прекратил работу, и теперь на рынок приезжают в основном предприниматели из соседней страны, которые скупают лошадей, крупный рогатый скот и отправляют их по договору в Казахстан и Россию.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45967/
просмотров: 451
Версия для печати
Материалы по теме
Каракольцы просят власти отменить закон о штрафах за посуточную сдачу квартир
16 проституток задержали на Ошском рынке в ходе рейда
Второй день у «Белого дома» в Бишкеке митингуют торговцы «блошиного рынка»
На авторынке «Риом» пятилетний мальчик без обуви торгует бумагой
«Дордой» вывел склад с пиротехникой за пределы рынка
В Кыргызстане расследуют причастность должностных лиц к стихийной торговле мясом
Лидер партии «Жаны шаар» не понимает, почему они не попали в кенеш Кара-Балты
«Агент 024»: На автомобильном рынке «Кудайберген» открыто продают мясо
Очередные жертвы рынка «Азия-2»: в милиции увольнение и выговор
В связи с ситуацией на рынке в Кара-Балте снят с работы районный прокурор
Популярные новости
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов В Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов
В&nbsp;Токмаке чемпионка по&nbsp;кикбоксингу восемь лет кормит бездомных В Токмаке чемпионка по кикбоксингу восемь лет кормит бездомных
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»