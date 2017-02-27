Скотный рынок в Караколе как туристический объект

Скотный рынок в Караколе, один из самых крупных в Иссык-Кульской области, считается туристическим объектом. На первый взгляд, здесь царит хаос. На самом деле на рынке все четко регламентировано и у каждого есть своя роль.

Здесь работают животноводы, доставившие на продажу свою скотину; перекупщики коров, овец и другой живности; мясники и торговцы мясом. Прибыль за голову разного вида скота составляет от 3 до 15 тысяч сомов.

Скотный рынок привлекает иностранных гостей как экзотика, на всех картах он значится как достопримечательность города Каракола. В летнее время турфирмы организуют сюда специальные поездки.

Справка ИА «24.kg». Возник скотный рынок (мал базар) в 1869 году — с основанием города Пржевальска (ныне Каракол). Сначала он располагался на территории нынешнего вещевого базара «Ак-Тилек» , но вскоре разросся, и его перенесли в другое место.