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Общество

В Генпрокуратуре объяснили, почему Маевского не привлекают к ответственности

В Генеральной прокуратуре ИА «24.kg» объяснили, по какой причине бизнесмена Леонида Маевского, давшего, по его словам, взятку размером $1 миллион лидеру «Ата Мекена», не привлекают к уголовной ответственности.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Текебаева по факту возбуждала именно ГП КР, но на основании материалов ГКНБ.

Сейчас все документы и сведения проверяются. Но Маевский, и об этом не надо забывать, является гражданином другой страны. Ведется следствие, и пока какие-либо разъяснения давать преждевременно.

ГП КР

Отметим, что следствие в отношении Омурбека Текебаева проводится на основании показаний Леонида Маевского. Видео с откровенным признанием появилось в Сети спустя семь лет. Маевский заявляет, что передал $1 миллион за акции MegaCom Текебаеву.

Омурбек Текебаев задержан 25 февраля на 48 часов. Сегодня суд должен определить санкцию.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45965/
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