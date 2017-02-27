Дочь Омурбека Текебаева обратилась к общественности

Дочь лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
В своем обращении она пишет, что ее отца арестовали сотрудники ГКНБ, применив силу и не дав даже спуститься с трапа самолета.
«Мама была рядом, но ничем не смогла помочь. О возбужденном уголовном деле отец узнал, еще будучи в Вене (Австрия). Зная о риске быть арестованным, он
По ее словам, такие шаги власти она воспринимает как страх перед правдой Текебаева.
Дочь политика недоумевает по поводу фальшивых документов из Белиза и показаний российского бизнесмена, который
«В своем видеообращении Маевский признает, что отцу своей рукой он не давал ни тыйына», — отметила