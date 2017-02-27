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Общество

Дочь Омурбека Текебаева обратилась к общественности

Дочь лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Ай-Данек Текебаева обратилась к общественности.

В своем обращении она пишет, что ее отца арестовали сотрудники ГКНБ, применив силу и не дав даже спуститься с трапа самолета.

«Мама была рядом, но ничем не смогла помочь. О возбужденном уголовном деле отец узнал, еще будучи в Вене (Австрия). Зная о риске быть арестованным, он все-таки надеялся, что Атамбаев на такой шаг не пойдет. И спокойно возвращался домой», — написала она.

Ай-Данек Текебаева задается вопросом, была ли необходимость задерживать ее отца с тремя автобусами милиционеров и сотрудников спецслужб: ее отец террорист мирового масштаба?

По ее словам, такие шаги власти она воспринимает как страх перед правдой Текебаева.

Дочь политика недоумевает по поводу фальшивых документов из Белиза и показаний российского бизнесмена, который отчего-то молчал семь лет.

«В своем видеообращении Маевский признает, что отцу своей рукой он не давал ни тыйына», — отметила Ай-Данек.

Ай-Данек Текебаева просит широкую общественность поддержать политика.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45961/
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