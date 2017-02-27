Закон о пробации: как в Кыргызстане будут предупреждать новые преступления

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О пробации». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 12 января.

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«Закон определяет цели, задачи, правовые основы, принципы и формы пробации в КР как социально-правового института государства, призванного обеспечить ресоциализацию осужденных лиц и их выход из трудной жизненной ситуации, приведшей к совершению преступления (проступка)», — говорится в сообщении.

Согласно закону, органом пробации будет уполномоченный государственный орган, осуществляющий исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, надзор за лицами, условно-досрочно освобожденными из исправительных учреждений, с выполнением социально-правовой помощи.

Орган пробации должен оказывать содействие в ресоциализации и выходе из трудной жизненной ситуации.

Все виды пробации предполагают вовлечение на добровольных началах общественности и волонтеров.

Закон вводится в действие с 1 января 2019 года. Срок необходим для принятия организационных мер по созданию уполномоченного органа пробации.