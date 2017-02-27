Закон о пробации: как в Кыргызстане будут предупреждать новые преступления

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О пробации». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 12 января.
«Закон определяет цели, задачи, правовые основы, принципы и формы пробации в КР как
Согласно закону, органом пробации будет уполномоченный государственный орган, осуществляющий исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и принудительных мер
Орган пробации должен оказывать содействие в ресоциализации и выходе из трудной жизненной ситуации.
Все виды пробации предполагают вовлечение на добровольных началах общественности и волонтеров.
Закон вводится в действие с 1 января 2019 года. Срок необходим для принятия организационных мер по созданию уполномоченного органа пробации.