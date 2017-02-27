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Общество

Вышел официальный трейлер кыргызстанского фильма «Легенды»

Фото: Кадр из фильма.

Вышел официальный трейлер фильма «Легенды». Об этом ИА «24.kg» сообщили создатели ленты.

Фильм рассказывает о легендах, связанных с областями Кыргызстана, и наглядно демонстрирует красоту каждой из них.

По сюжету фильма влюбленная пара Урмат и Алтынай получают долгожданное приглашение в США. В это же время друзья Урмата получают финансирование на реализацию их совместного проекта и предлагают ему отправиться вместе путешествовать по Кыргызстану и завершить проект.

Понимая важность своей ключевой роли в проекте, Урмат принимает решение остаться на родине. Огорченная известием Алтынай улетает в США одна c намерением остаться там жить. Главный герой ставит перед собой цель вернуть девушку на родину.

«Легенды» — это результат синтеза молодой команды со старшей. Молодежь дебютировала в кино с такими профессионалами, как Мурат Мамбетов, Касым Исмаилов, Жора Хамидский, Перизат Эрмамбетова», — сообщили создатели.

Премьера фильма запланирована на 9 марта.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45948/
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