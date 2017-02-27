Роза Отунбаева призывает власти остановить репрессии против политиков

Президент переходного периода Роза Отунбаева обращается к депутатам Жогорку Кенеша и местных кенешей, лидерам политических партий и общественных движений.

«Грубое, несоразмерное инкриминируемому силовое задержание депутата Жогорку Кенеша, лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева у трапа самолета будто международного опасного террориста стало наглядным свидетельством необратимой метаморфозы власти в стране. Политическим преследованием является не только сам факт и способ ареста, но и то, как используется вся машина пропаганды для дискредитации личности. Показания сомнительных свидетелей массированно навязываются обществу через государственные СМИ. Это полное игнорирование презумпции невиновности. Это политическое преследование», — говорится в заявлении.

По словам Розы Отунбаевой, Омурбек Текебаев на протяжении последних 25 лет боролся с семейно-клановой формой правления.

Общественность справедливо требует немедленного освобождения Омурбека Текебаева и прекращения политических репрессий. Роза Отунбаева

Она задается вопросами: «Почему власти и ее подручные нагнетают в эти дни напряженность? Кому на руку дестабилизация в стране? Почему борьба с коррупцией ведется избирательно, только против политических оппонентов?»

«В марте 2002 года в Боспиеке Аксыйского района и в апреле 2010 года на площади Ала-Тоо патриоты страны сложили свои головы не для того, чтобы в Кыргызстане вновь воцарились методы полицейского произвола и силового давления на своих противников в политике. Люди боролись и умирали за свободное будущее», — напомнила экс-президент .

«Сегодня мы застряли в политических разборках и противостояниях, в обществе растет размежевание. К сожалению, нетерпимость к иному мнению, непримиримая поляризация запускаются самой властью. Призываю власть к благоразумию и ответственности». Роза Отунбаева

«Я обращаюсь с призывом остановить совместными силами репрессии власти против политиков, общественных активистов и не позволить вернуть страну в пучину хаоса и правового беспредела. Накануне президентских выборов призываю всех проявить гражданскую ответственность, бдительность и взвешенность. Обращаюсь ко всем политическим силам начать общественный диалог, широкоформатные политические консультации по осмыслению сложившейся ситуации в стране», — призывает Роза Отунбаева.

Генеральная прокуратура инкриминирует Омурбеку Текебаеву мошенничество и коррупцию.