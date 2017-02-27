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Общество

В Бишкеке прошла ¼ финала высшей лиги КВН Кыргызстана

В Бишкеке состоялась ¼ финала 22-го сезона отечественной высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

В зале Кыргызского драматического театра имени Т.Абдымомунова 25 февраля собрались команды из Медакадемии, Бишкекского гуманитарного университета (две команды), сборная города Кара-Балты, Дипломатической академии МИД КР, Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, женская команда «Томирис» из Алматы (Казахстан) и команды из школьной лиги.

— Мой отец милиционер. Знаешь, что он с тобой сделает? — пугает школьник своего одноклассника.

— А мой отец таксист «Жорго». Знаешь, что он сделает с твоим отцом-милиционером? — отвечает ему оппонент.

Этой шуткой открыла игру команда из школьной лиги КВН, которая по традиции участвует в высшей лиге вне конкурса.

По итогам игры лучший результат показала казахстанская команда «Томирис», но в полуфинал прошли все команды.

 — Много молодых команд, и решили, чтобы они еще поиграли. А в полуфинале уже только 5 команд пройдут в финал, — сказал ведущий Евгений Акопян.

Лучшим игроком по решению жюри выбрана капитан команды «Томирис» Айым Бакытжан. Их шутка также признана лучшей.

Полуфинал игры пройдет 1 апреля, а финал состоится 13 мая.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45941/
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