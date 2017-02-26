Дело Текебаева. Допрос лидера «Ата Мекена» на сегодня завершился

Допрос задержанного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева в ГКНБ на сегодня завершился. Об этом ИА «24.kg» сообщили адвокаты подследственного депутата Жогорку Кенеша.

По их словам, подробностей допроса они сообщить не могут, так как давали подписку о неразглашении. «Но его основному юристу Чинаре Джакупбековой даже не сказали, во сколько завтра подходить», — пояснили юристы, добавив, что это уже нарушение Уголовно-процессуального кодекса КР.

Ранее адвокаты сообщали, что допрос главного социалиста страны длился более семи часов. Омурбек Текебаев своей вины не признает, а возбужденное в отношении него дело считает абсурдным.

Отметим, лидера «Ата Мекена» обвиняют в мошенничестве и коррупции. Сегодня ночью его задержали на 48 часов в аэропорту «Манас».