22:59
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Дело Текебаева. Допрос лидера «Ата Мекена» на сегодня завершился

Допрос задержанного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева в ГКНБ на сегодня завершился. Об этом ИА «24.kg» сообщили адвокаты подследственного депутата Жогорку Кенеша.

По их словам, подробностей допроса они сообщить не могут, так как давали подписку о неразглашении. «Но его основному юристу Чинаре Джакупбековой даже не сказали, во сколько завтра подходить», — пояснили юристы, добавив, что это уже нарушение Уголовно-процессуального кодекса КР.

Ранее адвокаты сообщали, что допрос главного социалиста страны длился более семи часов. Омурбек Текебаев своей вины не признает, а возбужденное в отношении него дело считает абсурдным.

Отметим, лидера «Ата Мекена» обвиняют в мошенничестве и коррупции. Сегодня ночью его задержали на 48 часов в аэропорту «Манас».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45931/
просмотров: 913
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Митинг в его поддержку продолжится завтра в 13.00
Дело Текебаева. На митинге требуют отставки президента Кыргызстана
Дело Текебаева. Акция в его поддержку продолжится завтра у «Белого дома»
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева в Базар-Коргонском районе закончился
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева у здания ГКНБ. Фоторепортаж
В Базар-Коргоне и городе Ош проходят митинги в поддержку Омурбека Текебаева
Дело Текебаева. В Ошской области обстановка стабильная
Дело Текебаева. Роза Отунбаева считает, что его задерживали, как террориста
Какое отношение к Омурбеку Текебаеву имеют российские предприниматели
Дело Текебаева. Супруга политика говорит о слабости власти
Популярные новости
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Самакова юристы попытались уложить в&nbsp;дипломат $1&nbsp;миллион В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»